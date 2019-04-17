حميد القصري يتحدث عن تعاطي المخدرات واستحضار الجن في موسيقى كناوة! – فيديو

نفى الفنان المغربي، نجم موسيقى كناوة، حميد القصري، الاتهامات التي تطال الفن، الذي يحترفه، إذ يربطه كثيرون بتعاطي المخدرات، واستحضار الجن في طقوس “الحضرة”.

وقال القصري، في حديثه مع “اليوم24″، إن موسيقى كناوة كباقي أنواع الموسيقى، لا علاقة لها بطقوس استحضار الجن، مضيفا أن فكرة تعاطي المخدرات من طرف مغنيي هذا النوع، مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة.

واعتبر القصري أن التجديد في موسيقى كناوة أمر محمود بهدف الوصول إلى قلوب الجمهور، ووعد متتبعيه بتقديم جديد شخصي في موسيقى كناوة مستقبلا.

يذكر أن حميد القصري شارك في مهرجان أفولكي التراث في مدينة طنجة، نهاية الأسبوع الماضي.