الأمن المغربي يحبط هجوما إرهابيا وشيكا كاد يهز مدينة إشبيلية الإسبانية

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أنه بفضل المعلومات الأمنية التي قدمتها المصالح الأمنية المغربية لنظيرتها الإسبانية، تمكنت هذه الأخيرة، من إحباط هجوم إرهابي وشيك في مدينة إشبيلية.
وقالت صحيفة “الباييس”، صباح اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على مواطن إسباني ينحدر من المغرب بإشبيلية، يوم أمس، كان يخطط للقيام بعملية إرهابية بإشبيلية في الأيام المقبلة، وذلك بفضل التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا.
وفقا للمصدر ذاته، تم تفتيش المنزل الذي يعيش فيه المشتبه فيه في العاصمة الأندلسية، وسيتم تقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية بإشبيلية.
إلى ذلك، تعيش إسبانيا هذه الأيام، على وقع استنفار أمني، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع المقدس والانتخابات المقبلة.
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