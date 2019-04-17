رسميًا.. ريفلين يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كلّف رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، عضو الكنيست ورئيس الحكومة ورئيس حزب الـ"ليكود"، بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

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