خارطة الطريق إلى فكرة إعلانية مع رازي نجار | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 22/ 04/ 2019 الزمان: 17:30 المكان: وصول ديجيتال أكاديمي، حيفا Advertisements تنظم وصول ديجيتال أكاديمي لقاء مع خبير بعنوان"وين الـ Aha Moment؟" خارطة الطريق إلى فكرة إعلانية في"وصول- أكاديمية الديجيتال" مع المبدع رازي نجار. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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