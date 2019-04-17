واقع الاسيرات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 23/ 04/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: همغينيم، حيفا Advertisements تنظم جمعية السّوار- الحركة النسوية العربية، بالتعاون مع تجمع المدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين، للمشاركة في ندوة نتناول فيها واقع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، تزامنًا مع يوم الأسير وإضراب الكرامة، ونضال الأسرى الفلسطينيين المستمر داخل قضبان السجون.

نتناول في الندوة الواقع المعيش للأسيرات المناضلات في ظل تضييق سياسات مصلحة السجون وتجميعهن في سجن الدامون في أصعب الظروف وانتهاك حقوقهن الأساسية كنساء وأسيرات.

نستضيف في الندوة المحامية والناشطة حنان خطيب - مسؤولة ملف الأسيرات بهيئة شؤون الأسرى والمحررين. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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