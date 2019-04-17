تقارير: صلاح سيرحل عن ليفربول بسبب كلوب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، طلب من إدارة فريقه ليفربول الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "سبب رغبة صلاح في الرحيل تعود إلى دخوله في مشادة مع المدير الفني الألماني، يورغن كلوب، وكان ذلك أحد أسباب ضجر اللاعب على مدار الفترة الماضية، ليصل به الأمر لتقديم طلب رسمي لإدارة الريدز بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم".

واضطر ملاك النادي الإنجليزي للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب "آنفيلد" في حزيران/يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه نجم هجوم ليفربول.

وسيترقب كبار القارة العجوز، موقف صلاح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة أكثر من فريق في الحصول على خدماته، وكان ريال مدريد قد أعرب عن رغبته في التعاقد مع اللاعب الموسم الماضي، ولكن في النهاية لم يتقدم بعرض رسمي لضمه. ويختلف الأمر بعض الشيء الموسم الجاري، إذ لم يظهر النجم المصري ضمن القائمة التي يرغب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي في ضمها في موسم الانتقالات الصيفية.

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وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ربطت اسم محمد صلاح بيوفنتوس الإيطالي، وأن نادي السيدة العجوز، يفكر في إجراء صفقة تبادلية، يضم بموجبها "الفرعون المصري"، على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ليفربول، مع دفع مبلغ مالي إضافي.

وأحرز صلاح 22 هدفا في 45 مباراة هذا الموسم، ولم يصل حتى الآن إلى المستوى المبهر الذي ظهر به الموسم الماضي، عندما أحرز 44 هدفا في 52 مباراة، وأحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف البطولة نفسها، ووصل بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد والاكتفاء بالوصافة.

يشار إلى أن صفقة رحيل صلاح عن ليفربول لن تقل عن 160 مليون يورو، وهو ما سيضمن هامشا كبيرا من الربح للنادي الإنجليزي، الذي انضم للريدز قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، قبل أن يتوهج ويصل إلى أفضل مستوياته تحت قيادة يورغن كلوب الموسم الماضي، قبل أن يتراجع بعض الشيء أمام تألق اللاعب السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة.