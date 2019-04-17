حيفا تتحدى وتتجدّد ذكرى سقوطها الـ71 | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 22/ 04/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: حركة شباب حيفا Advertisements في الذكرى الـ 71 لسقوط حيفا، تدعوكم حركة شباب حيفا إلى أمسية بعنوان "حيفا تتحدى وتتجدّد". تهدف الأمسية إلى إحياء، تشخيص وبلورة مفهوم النكبة كحدث وممارسة تحاكي واقعنا. تتخلّل الأمسية مداخلات لكل من:

- مخطط المدن عروة سويطات - سياسات التخطيط في المركز التاريخي الحيفاوي.

- المحامي حسن جبارين - مدير عام مركز عدالة - النكبة والمنظومة القانونية الإسرائيلية.

إضافةً إلى عرض أفلام قصيرة تحت عنوان: لولا سقوط حيفا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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