ورشة وحوش فلسطين | حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 23/ 04/ 2019

الزمان: 10:00

المكان: جمعية الثقافة العربية، حيفا.

تدعوكم جمعية الثقافة العربيّة للتسجيل في مخيم فني أدبي للبالغين عن المخلوقات الخرافيّة في الموروث الشعبي الفلسطيني، لصفوف السادس والسابع والثامن (عمر 12-14 عامًا).

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ورشة وحوش فلسطين، هي ورشة تُعنى بتعزيز الخيال لدى الفتيان والفتيات من خلال تناول موضوع الوحوش والمخلوقات التي ورد ذكرها في الموروث الشعبي الفلسطيني والعربي من الخرافات والحكايات من منظور تربوي، فني، ثقافي.

يُقدّم الورشة أحمد نبيل.

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