احتفالات في كفر قاسم: فريق الوحدة يصعد إلى الدرجة الممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق الوحدة صهيب كفر قاسم بطاقة الصعود بشكل رسمي إلى مستوى الدرجة الممتازة، بعد فوزه في مباراة اليوم، الأربعاء، على ضيفه هبوعيل كفار شليم بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة قبل الأخيرة على نهاية الموسم بالدرجة الأولى المنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس"، وسط حضور الآلاف من المشجعين من كفر قاسم وخارجها.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق القسماوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب يوسي أسياغ بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 57 عاد اللاعب أسياغ لإضافة الهدف الثاني وحسم المباراة لصالح الوحدة كفر قاسم.

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وعقب إطلاق صافرة نهاية المباراة، انطلقت الاحتفالات في كفر قاسم بين صفوف الجماهير من الملعب لتجوب شوارع المدينة بمناسبة هذا الإنجاز.

وبهذا الفوز ضمن فريق الوحدة كفر قاسم صدارة ترتيب لائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، بعدما أصبح برصيده 72 نقطة ووسع الفارق عن أقرب مطارديه إلى 5 نقاط.

وكان فريق الوحدة قد نافس على مدار المواسم الأخيرة الماضية على الصعود إلى الدرجة الممتازة، إلا أن الحظ لم يحالفه ليتحقق حلمه في هذا الموسم.

ويعتبر الوحدة كفر قاسم الفريق العربي الثاني الذي يضمن صعوده إلى مستوى الدرجة الممتازة هذا الموسم، بعدما ارتقى هبوعيل أم الفحم من الدرجة الأولى المنطقة الشمالية.