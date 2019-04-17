عرض فيلم الأزمنة الحديثة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 24/ 04/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: مؤسسةعبد المحسن القطان، رام الله Advertisements

ينظم البرنامج العام في مؤسسة عبد المحسن القطان لحضور فيلم "الأزمنة الحديثة (1936)" في المركز الثقافي لمؤسسة عبد المحسن القطان.

هذا هو الفيلم الأخير الذي ظهرت فيه شخصيّة المتشرّد المحبوب الذي خلقه شابلن (والذي كان لا يزال شخصيّة صامتة في المجمل حتى هذا الفيلم)، يمثّل "الأزمنة الحديثة" كوميديا مبهجة استطاعت، أيضًا، أن تشكّل اعتراضًا لطيفًا على الأوضاع الاجتماعية. أنتج الفيلم بعد 9 أعوام من سيطرة تقنية تزامن تسجيل الصوت والصورة في الأفلام ليكون عملاً سينمائياً شبه صامت، مع مؤثرات صوتية قوية الحضور ألّفها شابلن بذاته لتكون مسجّلة خصيصاً للفيلم.

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