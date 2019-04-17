مهرجان الصورة | عمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الإثنين، 01/ 04/ 2019

الزمان: 18:00

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المكان: مدينة عمّان، الأردن



بتنظيم من دارة التصوير وبالشراكة مع عدة مؤسسات محلية وعالمية، يهدف مهرجان الصورة في عمّان لجمع أفضل الخبرات في مجال التصوير، وعرضها لخلق تبادل ثقافي مستدام.

يعد المهرجان حدثًا مهمًا في عالم التصوير في المنطقة، وقد شارك فيه عدد من المصورين العالميين من وكالة ماغنوم للتصوير مثل كل من المصورين الفرنسيين جوزيف كودلكا، جا نجومي، إد كاشي، وتوماس فانهوتريف، وغيرهم الكثير من كافة أنحاء العالم.

من بعد النسخة الأولى للمهرجان في عام 2011، أصبحت هنالك موضوع معين يتبعه المهرجان في كل عام مثل: ثورة في 2012، أنا والدقة في 2013، معاً في 2014، المستقبل في 2016، هوية في 2017، مسكن في 2018، ولهذا العام سيكون الموضوع هو ترحال.



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