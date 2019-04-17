أعمال فنية عن قرب | المنطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الأربعاء، 24/ 04/ 2019
الزمان: 17:00
المكان: المنطار، المتحف الفلسطيني
المنطار في حدائق المتحف الفلسطيني، واحد من أهم الأعمال المكلّفة التي نفذها الفنان الفلسطيني سليمان منصور مؤخرًا، انطلاقًا من حرص المتحف على تعزيز الارتباط بالتراث المعماري الفلسطيني.
يحاكي هذا العمل فكرة إعادة إحياء بناء المناطير أو قصور المزارع في ريف فلسطين في حدائق المتحف، وتفعيل الحياة فيها، حيث تشكل هذه المناطير معلمًا مهمًا في المشهد الريفي الفلسطيني، ومثل غيرها من أنماط العمارة التقليدية، فهي مهددة بالاندثار نتيجة الفجوة الهائلة بين الأجيال، والتي حوّلتها إلى آثار معزولة، وعدا عن القيّمة الفنية لاحتضان هذا العمل في حدائق المتحف، فإنه يمثل أيضًا قيمة تعليمية هامة.
يكتسب هذا العمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية الفكرة والشكل المعماري، بل أيضًا من ناحية طريقة البناء والتنفيذ، كما يحمل قيمة عاطفية تربط الفنان بذكرياته عن المنطار والمشهد الطبيعي الفلسطيني بشكل عام، والتي تمثلت بشكل لافت في مختلف أعماله الفنية.
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