رسميًا: إعلان فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال حزب مرشح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، إن الهيئة الانتخابية، أعلنت اليوم، الأربعاء، فوزه برئاسة بلدية إسطنبول.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا، إمام أوغلو، هذه الوثيقة، على الرغم من الطعن الذي تقدم به الثلاثاء حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مطالبا بإجراء اقتراع جديد، معتبرا أن الانتخابات التي جرت في 31 آذار/ مارس شهدت "مخالفات".

وأظهرت نتائج الانتخابات في ولاية إسطنبول، حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتًا مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتًا.

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كما صرّح محامي حزب الشعب الجمهوري، سليمان تروكار، الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، بذلك للصحفيين، عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

وحصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتًا، ومرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألفا و87 صوتا، ومرشحة الحزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتًا، ومرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألفا و428 صوتا، في حين حصل مرشح الحزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألفا و268 صوتا، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألفا و884 صوتًا.