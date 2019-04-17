انت الان تتابع تفاصيل خبر مرشح "الشعب الجمهوري" المعارض يتسلم بلدية إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم الأربعاء، تسلم مرشحه أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من رئاسة لجنة الانتخابات بالمدينة.

وقال أنغين ألتاي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، إن مرشح الحزب في البلدية تسلم وثيقة رئاسة البلدية.

وكان مرشح الشعب الجمهوري الفائز برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات الإدارات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس الماضي، وصل صباح اليوم إلى قصر العدل بمنطقة "جاغلايان" لتسلم وثيقة رئاسة البلدية من لجنة الانتخابات بالمدينة.

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وتزامن وصول إمام أوغلو إلى قصر العدل مع احتشاد أنصار الشعب الجمهوري أمام القصر، حيث استقبلوه بحماسة كبيرة، وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول" الرسمية في البلاد.

وكانت تركيا شهدت، في 31 مارس، انتخابات محلية أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، أكرم امام أوغلو، وفق نتائج أولية غير رسمية، قبل أن يتم الطعن بها من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وطالب حزب العدالة بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة؛ بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات"، قبل أن يطالب، أمس الاثنين، بإعادة انتخابات رئاسة البلدية.