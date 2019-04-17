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ارتفاع ضحايا عواصف الهند إلى 35 قتيلاُ

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ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف في غرب الهند إلى 35 قتيلًا، وتسببت بأضرار كبيرة.

وضربت رياح عاتية ولايات غوجارات وراجستان وماديا براديش، فهدمت جدرانًا واقتلعت أشجارًا وأعمدة كهرباء.

ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في ولاية راجاستان، والعدد نفسه في غوجارات. وأحصت براديش 15 قتيلًا، كما ذكرت أجهزة الطوارئ، وقُتل الضحايا جراء سقوط أجسام ثقيلة عليهم، أو صعقًا بخطوط التيار الكهربائي.

وهبت أيضًا رياح قوية وهطلت أمطار مفاجئة على العاصمة نيودلهي، أدت إلى تدني درجات الحرارة الصيفية نحو عشر درجات.

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