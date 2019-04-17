سيف بن زايد يشهد ختام تمرين "أمن الاتحاد 47" بقيادة القوات الإماراتية

شهد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتية، الأربعاء، ختام تمرين "أمن الاتحاد 47" الذي أقيم بقيادة القوات الخاصة في منطقة سيح المهب بمدينة الزيد.

وأوضح الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الإماراتية رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، أن التمرين تم تنفيذه وفق ما كان مخطط له حيث تحلى المشاركون بالكفاءة العالية والمتميزة التي أظهروها خلال مشاركتهم.





وأشار الفريق الشعفار إلى أن التمرين حقق نجاحا كبيرا، حيث اكتسب المشاركون خبرات جديدة بفضل تعاون مختلف القطاعات الشرطية والقوات المسلحة والشركاء الاستراتيجيين.

وأكد أن التمرين أسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك في التعامل مع الطوارئ والأزمات الأمنية ومنظومة القيادة والسيطرة بقطاعات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والشركاء والارتقاء بكفاءتها وقدراتها وإمكانياتها.

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وشدد على أن أمن الإمارات واستقراره يأتي في قمة الأولويات لتبقى البلاد من أفضل دول العالم أمنا وسلامة لتواصل مسيرتها التطويرية، نحو مزيد من التقدم والازدهار والرقي، مثمنا دعم القيادة العليا لمنظومة العمل الشرطي وكوادرها البشرية المواطنة لتكون قادرة دوما على صون أمن الوطن ومكتسباته.





يأتي هذا التمرين -الذي نفذته الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية- تماشيا مع استراتيجيتها، ووفق الخطة المرسومة له بمشاركة الوحدات التخصصية في القطاعات الشرطية والأمنية بالوزارة والقوات المسلحة والشركاء الاستراتيجيين.



