الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في معاقل الحوثيين بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات من الجيش والمقاومة اليمنية - أرشيفية
تمكنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في معقل مليشيا الحوثي الانقلابية بصعدة، فيما استهدفت تجمعات حوثية في مريس بالضالع.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوماً خاطفاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة بالقرب من وادي النخيل بوادي الفرع في مديرية كتاف.
ووفقا للمصدر، فإن أبرز المواقع التي تم تحريرها هي "جبل الشهداء" و"تلة مسطح" وعدد من المواقع المهمة في كتاف.
وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من عناصر المليشيات الحوثية وجرح آخرون، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، تاركين خلفهم كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حسب المصدر.
وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة مريس.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن القصف استهدف تعزيزات المليشيا في منطقة "ملزق" جنوبي مريس؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، بينها عربة B M B.
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