بالصور.. أكرم إمام أوغلو يتسلم وثيقة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول

تسلم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، الأربعاء، وثيقة تنصيبه رئيسا لبلدية إسطنبول رسميا من اللجنة الانتخابية بالمدينة، بحضور عدد من قيادات الحزب، وحشد كبير من أنصاره، فضلا عن عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وبدأت بلدية إسطنبول استعدادتها على قدم وساق لاستقبال رئيسها الجديد، حيث اتخذت قوات الأمن مزيدًا من التدابير الأمنية بمحيط مقر البلدية؛ استعدادا لحفل تسليم وتسلم المنصب بين الرئيس الحالي للبلدية، مولود أويصال، والرئيس الجديد، إمام أوغلو.





وتوافد عدد من أعضاء مجلس البلدية المنتمين لحزب الشعب الجمهوري، على مقر البلدية لاستقبال الرئيس الجديد.

ومن المنتظر أن يلقي إمام أوغلو كلمة ليشكر فيها الأعضاء السابقين والحاليين بمجلس البلدية من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

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وكانت اللجنة الانتخابية بإسطنبول انتهت من إعادة فرز 1089 صندوقا انتخابيا بقضاء "مال تبه" الذي استغرقت عملية إعادة فرز الأصوات فيه أكثر من أسبوع؛ جراء الطعون المتكررة لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.





وكان آخر تلك الطعون، قد قدمها الحزب الحاكم، اليوم، زعم فيه وجود مخالفات في المضابط التي تم إعدادها بعد الانتهاء من الفرز، لكن اللجنة الانتخابية رفضت ذلك الطعن.

وعقب ذلك تم نقل مضابط إعادة فرز الأصوات إلى القصر العدلي برفقة عناصر الشرطة، حيث يوجد مقر اللجنة الانتخابية بإسطنبول.

ووفق المضابط النهائية فإن أكرم إمام أوغلو حصل على 4 ملايين و169 ألفًا و765 صوتًا، بفارق يقدر بـ13 ألفًا 729 صوتًا عن منافسه مرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدريم الذي حصل على 4 ملايين، و156 ألفا و36 صوتًا.



