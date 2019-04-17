حزب الشعب الجمهوري المعارض يعلن فوز مرشحه برئاسة بلدية اسطنبول

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الهيئة الانتخابية أعلنت الأربعاء فوز مرشحه أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول.

وسلمت الهيئة الانتخابية العليا إمام أوغلو هذه الوثيقة على الرغم من الطعن الذي تقدم به الثلاثاء حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مطالبا بإجراء اقتراع جديد، معتبرا ان الانتخابات التي جرت في 31 آذار/مارس شهدت "مخالفات".

وافاد مراسل فرانس برس أن العشرات تجمعوا لتوجيه التحية إلى إمام اوغلو لدى وصوله الى مكاتب الهيئة الانتخابية العليا في المجمع الذي يضم قصر العدل في اسطنبول.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري انجين التاي من على شرفة قصر العدل إن "اكرم إمام اوغلو حصل على الوثيقة التي تؤكد فوزه. سنتوجه الان جميعا الى مقر البلدية".

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وأورد حزب الشعب الجمهوري ان التسليم والتسلم سيتم في الساعة 15:00 ت غ في مقر بلدية اسطنبول التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 25 عاما.

وكان حزب اردوغان تقدم رسميا الثلاثاء بطعن مطالبا باجراء انتخابات جديدة في اسطنبول، وذلك بعد أكثر من اسبوعين على الانتخابات وفيما كانت عملية اعادة فرز الاصوات شارفت نهايتها في اسطنبول.

واظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة انقرة واسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.