لعبة شهيرة تساهم في ترميم كاتدرائية نوتردام

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كاتدرائية نوتردام
في وقت تحتدم فيه المنافسة بين أغنياء فرنسا للمساهمة في ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية، توقعت مصادر صحفية اللجوء إلى خدمات «مصدر غير متوقع» للمساعدة في إنجاح العملية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المصدر إن لعبة الفيديو الشهيرة «Assassin's Creed Unity» يمكن أن تساهم بقوة في الجهود المبذولة لإرجاع كاتدرائية نوتردام إلى وضعها الطبيعي، بعد الدمار الذي شهدته، جراء الحريق المهول الذي اندلع فيها، مساء الإثنين. ودمر الحريق الهائل الذي دام لأكثر من 12 ساعة البرج والسقف، لكن لم يصِب برجي الجرس اللذين يعودان إلى القرون الوسطى بأي ضرر.
وأوضح موقع «بيزنس إنسايدر» أن العديد من مشاهد لعبة «Assassin's Creed Unity» التي خرجت إلى الوجود في أواخر عام 2014، تجري داخل كاتدرائية نوتردام، مضيفة: «استغرق أحد مصممي اللعبة عامين في البحث عن تفاصيل هذه الكاتدرائية بهدف إنشاء تصوير دقيقة قدر الإمكان للتحفة المعمارية». وقالت
وأوضح موقع «بيزنس إنسايدر» أن العديد من مشاهد لعبة «Assassin's Creed Unity» التي خرجت إلى الوجود في أواخر عام 2014، تجري داخل كاتدرائية نوتردام، مضيفة: «استغرق أحد مصممي اللعبة عامين في البحث عن تفاصيل هذه الكاتدرائية بهدف إنشاء تصوير دقيقة قدر الإمكان للتحفة المعمارية».
وقالت كارولين موسيه، المصممة بشركة «يوبيسوفت» المطورة للعبة: «صنعت بعض تفاصيل اللعبة، لكن 80% من وقتي خصصته لإنشاء تصميم شبه حقيقي لكاتدرائية نوتردام».
وتابعت: «ذلك لأن الكاتدرائية تعتبر من أهم محاور اللعبة، حيث يمكن للاعبين استكشافها من الداخل والخارج والتعرف على أدق تفاصيلها».
ولا يعرف بعد ما إذا كانت شركة «Ubisoft» ستقدم معلوماتها بشأن تفاصيل تصميم الكاتدرائية إلى الحكومة الفرنسية أم لا.
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