الان تتابع رسميا.. مرشح المعارضة التركية رئيسا لبلدية اسطنبول والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، عن عضو معارض في البرلمان، قوله إن مرشح المعارضة الرئيسي أكرم إمام أوغلو، أُعلن رئيسا لبلدية اسطنبول اليوم الأربعاء، بعد اكتمال إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس.
ومُنح إمام أغلو، التفويض الرسمي رغم عدم بت المجلس الأعلى للانتخابات في طلب قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بإلغاء
الانتخابات وإعادتها.
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