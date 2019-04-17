شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات تغير المناخ تغلق شوارع لندن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) صعّدت رابطة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ احتجاجاتها في العاصمة البريطانية لندن، اليوم (الأربعاء)، بهدف حمل بريطانيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة لمواجهة تغير المناخ. صعّدت رابطة (إيكستينكشن ريبيليون) المعنية بالمناخ احتجاجاتها في العاصمة البريطانية لندن، اليوم (الأربعاء)، بهدف حمل بريطانيا على اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة لمواجهة تغير المناخ. حيث أغلقت الرابطة بعض أهم تقاطعات الطرق في المدينة كأوكسفورد سيركس وماربل آرتش وجسر ووترلو. وتدعو الرابطة إلى العصيان المدني بعيداً عن العنف لإجبار الحكومات على خفض انبعاثات الكربون، وتجنب ما تقول إنه أزمة مناخية عالمية ستجلب الجوع والفيضانات وحرائق الغابات والانهيار الاجتماعي.



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