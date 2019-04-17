شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فوز مرشح المعارضة التركية برئاسة بلدية اسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول) قال حزب مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو إن الهيئة الانتخابية أعلنت اليوم (الأربعاء) فوزه برئاسة بلدية اسطنبول. قال حزب مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو إن الهيئة الانتخابية أعلنت اليوم (الأربعاء) فوزه برئاسة بلدية اسطنبول. وسلمت الهيئة الانتخابية العليا أوغلو وثيقة الفوز، على الرغم من الطعن الذي تقدم به أمس (الثلاثاء) حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والذي طالب بإجراء اقتراع جديد، معتبراً أن الانتخابات التي جرت في 31 مارس شهدت مخالفات.



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