شكرا لقرائتكم خبر عن المحادثات الأفغانية تتعثر بعد انتقاد طالبان لقائمة المشاركين الحكوميين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

يبدو أن المؤتمر المزمع عقده بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان المناوئة للحكومة، قد تعثر حتى قبل أن يبدأ، بعدما انتقدت الحركة المسلحة اليوم (الأربعاء) عزم كابول على إرسال 250 مبعوثاً إلى المحادثات.

حيث أعلنت الحكومة أمس (الثلاثاء) قائمة بشخصيات من مختلف المجالات بينهم مسؤولون حكوميون، ترغب في إرسالهم إلى ما يسمى الحوار الأفغاني، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

إلا أن طالبان وجهت انتقاداً حاداً لتلك القائمة، وقالت إنها ليست «طبيعية»، وإنها لا تنوي لقاء كل هذا العدد الكبير من الشخصيات.

وصرح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان، اليوم، بأن «واضعي قائمة كابول يجب أن يدركوا أن هذا مؤتمر منظم ومرتب له مسبقاً، وليس دعوة إلى حفل زفاف أو حفلة في فندق في كابول».