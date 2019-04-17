مصر: اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل

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جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الأربعاء)، إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل.
وكان مجلس النواب وافق أمس (الثلاثاء) بأغلبية كبيرة على التعديلات.
ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
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