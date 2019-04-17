شكرا لقرائتكم كوشنر: مقترح ترمب للسلام سيعلن بعد شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر مطلع لوكالة أنباء رويترز أن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، حثَّ مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسلام في الشرق الأوسط.

ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن مقترح السلام في الشرق الأوسط سيعلن عنه بعد انتهاء شهر رمضان.