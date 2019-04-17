ما هو سجن «كوبر»؟.. محطة البشير القادمة و«الأسوأ» في تاريخ السودان

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قال مصدران من عائلة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، صباح الأربعاء، إنه تم نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم، فجر أمس الثلاثاء، وفقًا لـ«رويترز»، كما أكد مسؤولان أنه تم نقله إلى سجن كوبر، تحت حراسة أمنية مشددة، مرافقًا لمسؤولين كانا موجودين ومُطَّلعين على عملية النقل، في تصريحات صحفية لـ«سي إن إن».

وأضاف المسؤولان أن «البشير» احتُجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتُقلوا بعد الإطاحة به.

ما هو سجن «كوبر» الذي يُعرَف بأنه «الأسوأ» و«الأعنف» في تاريخ السودان.

1. يقع سجن «كوبر» في منطقة الخرطوم بحري.

2. افتُتح السجن عام 1903.

3. يقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتم تصميمه على شكل هندسي يُحاكي سجون بريطانيا.

4. ينقسم السجن إلى 5 أقسام: أشهرها القسم الشمالي، ومخصص للذين ينتظرون أحكامًا، والقسم الجنوبي وهو مخصص للمحكومين.

5. قبل عام 1903، حاول الإنجليز بناء سجن في السودان، ثم جاء الجنرال البريطاني، ريجنالد وينجت، وطلب من مسؤول بريطاني يُدعى «كوبر»، إدارة منطقة الخرطوم بحري، وكلّفه أيضًا بمتابعة أعمال تشييد السجن.

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سجن كوبر في السودان

6. أطلق على السجن اسم «كوبر» على اسم الرجُل المذكور سابقًا.

7. اشتهر السجن بضمّ المعتقلين السياسيين في كل العهود.

8. في عهد النفوذ السياسي للحزب الشيوعي، قبع وراء جدران السجن عدد كبير من القيادات السودانية.

9. يضم سجن «كوبر» سجناء سياسيين إلى جانب المئات من كبار التجار، بجانب رجال الأعمال، وعتاة تجار المخدرات.

10. يضم سجن «كوبر» المشنقة الرئيسية للمحكوم عليهم بالإعدام من السياسيين والمجرمين.

11. يُعد من أشهر الشخصيات السودانية التي دخلت السجن: عبدالخالق محجوب، حسن الترابي، الشفيع أحمد الشيخ.