شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على طلب محافظتى شمال سيناء والوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة شمال سيناء التصرف بالبيع لمساحة 972م2 بمدينة العريش، لبنك مصر للمعاملات الإسلامية لإقامة فرع للبنك عليها، وذلك في إطار الحاجة المٌلحة لتعدد فروع البنوك العاملة على أرض سيناء لتوفير الخدمات البنكية للمواطنين في سهولة ويسر، فضلاً عن المساهمة في أعمال تنمية المحافظة وتشجيع الاستثمار بها، وكذا في ضوء السياسة العامة للدولة والمتعلقة بتسريع تنمية شبه جزيرة سيناء خاصة بعد تنامي معدلات الأمن والأمان بالمنطقة.

كما وافق مجلس الوزراء على تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المتعلق بطلب محافظة الوادي الجديد بيع قطعة أرض بمساحة 646م2 والكائنة بمدينة موط، مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح البنك الأهلي المصرى لإقامة فرع للبنك عليها.