شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التغطية الإعلامية للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس للرصد ومتابعة التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجرائها من 20 - 22 أبريل الجارى .

وأضاف "سليم" فى تصريحات له، أن المجلس سيكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للإنتخابات، مناشدًا الصحفيين والإعلاميين بالالتزام بالمهنية والمعايير المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى للإعلام .

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس يعقد دورة تدريبية غدًا الخميس حول حقوق وواجبات الإعلاميين والصحفيين أثناء التغطية الإعلامية للاستفتاء، بمشاركة 50 محررًا صحفيًا وإعلاميًا بمناسبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.