شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان يستقبل سفير أرمينيا لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، سفير أرمينيا بالقاهرة، كرين جرى جوريان.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اللقاء مع السفير الأرمينى كان مثمرا خاصة وأن البلدين يربطهما تاريخ مشترك وعلاقات تاريخية منذ القدم، مشيرا إلى أن السفير الأرمينى أعرب عن سعادتة لزيارة الأولى للبرلمان المصرى، كما ثمن السفير الجهود التى تبذلها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى العمل على تفعيل مبادرة العودة إلى الجذور والترابط فيما بين الشعبين الأرمينى والمصرى، خاصة وأن لدى مصر جالية أرمينية عاشت وسط شعبها وأصبحوا مصريين، كما أن فى أرمنيا جالية مصرية.

وأضاف درويش، أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين فى كافة القضايا المشتركة والتى تهم المنطقة فى المحافل الدولية والبرلمانية الدولية، كما تم مناقشة تفعيل العمل والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين البرلمان المصرى والبرلمان الأرمينى، وخاصة أن البرلمان الأرمينى شكل جمعية للصداقة البرلمانية الأرمنينة المصرية، موضحا أن السفير طلب تشكيل ذات الجمعية بالبرلمان المصرى، وهو ما وعده رئيس اللجنة بالعمل على تفعيله.

كما أشار درويش، إلى أنه تم مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين، وكذلك تشجيع السياحة الأرمينية إلى مصر.

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