شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عبدالرحيم علي ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، اليوم الأربعاء فى الساعة السادسة مساءً مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بنادى بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

يشارك في المؤتمر، لفيف من نجوم الفن منهم الموسيقار هاني شنودة، والإعلامي طارق علام، والفنان علاء مرسي، والفنان محمد الشقنقيري، كما يشارك عدد من نجوم الرياضة، منهم الكابتن عبد العزيز عبد الشافى، والكابتن مجدى عبد الغنى.

كما يشارك فى المؤتمر عدد من الخبراء الدستوريين، والمستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

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يأتي المؤتمر، في إطار حرص النائب عبدالرحيم علي، على التواصل الدائم مع الجماهير، ومشاركتهم فى الحوار حول التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فيها.