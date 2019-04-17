بأغنية "خدنا معاك".. الوطنية للانتخابات تحث المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على الدستور

أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات أغنية "خدنا معاك" للمطرب محمد فؤاد، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. ودعا لاشين كافة المصريين خارج البلاد وداخلها للمشاركة والاستفتاء على التعديلات. وانطلاقا من دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصها بتوعية الناخبين وحثهم...

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