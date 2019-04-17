السيسي يجتمع مع"مدبولي" ووزيرة الصحة ويوجه بتنفيذ مشروع "البلازما" بأعلى المواصفات القياسية العالمية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة الصحة والسكان، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ووجه الرئيس السيسي، بتنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات "البلازما"، وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعّالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف بشأن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، حيث...