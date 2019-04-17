عاجل| "الوطنية للانتخابات" تعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفى للهيئة والمنعقد حاليا بمقر الهيئة العامة لللإستعلامات أن الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.

وتغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، قاعدة بيانات الناخبين، تزامنًا مع إعلانها دعوة...