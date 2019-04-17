اشار رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ميشال افرام الى ان "لبنان يشهد طقسا اقل ما يقال عنه جنوني"، لافتا الى أن "الايام المقبلة ستشهد تساقط للثلوج تصل الى حدود 1000متر مع انخفاض كبير في درجات الحرارة".
وأوضح أفرام ان "الطقس البادر جدا سيبدا يوم السبت المقبل ويتخلله امطار وتساقط ثلوج تبدأ على ارتفاع 1200 متر ويمتد تساقطها الى حدود 1000متر وبعض مناطق البقاع.
ولفت الى ان الطقس يستمر بتقلبه حتى تاريخ 23 نيسان المقبل ثم يتحول بعد هذا التاريخ الى ربيعي ثم دافئا وصيفيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: تساقط للثلوج وانخفاض كبير بدرجات الحرارة بالايام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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