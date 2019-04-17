رئيس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: تساقط للثلوج وانخفاض كبير بدرجات الحرارة بالايام المقبلة

اشار رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة ​ميشال افرام​ الى ان "​لبنان​ يشهد طقسا اقل ما يقال عنه جنوني"، لافتا الى أن "الايام المقبلة ستشهد تساقط للثلوج تصل الى حدود 1000متر مع انخفاض كبير في ​درجات الحرارة​".

وأوضح أفرام ان "​الطقس​ البادر جدا سيبدا يوم السبت المقبل ويتخلله امطار و​تساقط ثلوج​ تبدأ على ارتفاع 1200 متر ويمتد تساقطها الى حدود 1000متر وبعض مناطق ​البقاع​.

ولفت الى ان الطقس يستمر بتقلبه حتى تاريخ 23 نيسان المقبل ثم يتحول بعد هذا التاريخ الى ربيعي ثم دافئا وصيفيا.