لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "طُرح في ​المجلس النيابي​ اليوم مشروع قانون تلزيم ​الكهرباء​ وفيه مخالفة للدستور، إلغاء الدور الأساسي لإدارة المناقصات وتهميش قانون المحاسبة العمومية"، مشيراً إلى أنه "إعترض العديد من النواب، لكن الأغلبية صوّتت هم أوصلوا البلد إلى هنا، عندما يأكلون، يأكلون وحدهم وعندما يفلسون، "تعا يا مواطن دْفاع".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: مشروع قانون تلزيم الكهرباء الذي أقر اليوم فيه الكثير من المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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