كيدانيان: ما يميز الجامعة اللبنانية عن باقي الجامعات انها تثقف طلابها بروح الانتماء الوطني

أعلن وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان في احتفال بعيد تأسيس ​الجامعة اللبنانية​ ال 68، "ان الجامعة اللبنانية تتميز عن ​الجامعات​ الخاصة بانها تثقف طلابها بروح الانتماء الى الوطن، وهذا ما يمبيز المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية،" مشيرا الى ان "نحن مطمئنو البال ان 8 من اصل 30 وزيرا في ​الحكومة​ اليوم، تخرّجوا من الجامعة اللبنانية".

ولفت كيدانيان الى ان "صحيح انني دخلت من باب السياحة الى جنة الحكم ولكن المسؤولية كبيرة جدا وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها،" مضيفا ان "حين ننظر الى الجامعة اللبنانية نرى الفارق بين العائلة المتماسكة والمثالية وبين العائلات المتفككة ونحن بوضع اقتصادي مالي اجتماعي صعب جدا فاما ان نكون عائلة متماسكة لحل مشاكلنا ونضحي سويا والا نصبح في الوطن عائلة متفككة ونذهب مع الوطن الى الخراب."