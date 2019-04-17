علوش: علينا الذهاب الى الاصلاح الحقيقي في كل القطاعات حيث الانفاق غير المجدي

اشار عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" ​مصطفى علوش​ الى ان ما تقوم به الحكومة اليوم هو السعي لتأمين افضل الفرص للبنان للعبور الى المستقبل، فالمنطقة بأجمعها تمر بمرحلة حرجة ومفتوحة على احتمالات شتة، واوضح انه على رجال الدولة التصرف في وقت الشدة كفريق جراحي متخصص قد يقوم بجراحة مؤلمة ولكن ستمثل المريض للشفاء.

ولفت علوش خلال تمثيل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ خلال افتتاح ​معرض الكتاب​ في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ في ​طرابلس​، الى انه علينا الذهاب الى الاصلاح الحقيقي في كل القطاعات حيث الانفاق غير المجدي، ويجب ان تطال الفئات القادرة قبل الضعيفة، وميزان العدل الانصاف، ويجب دعم المناطق الاكثر حاجة والاقل قدرة وهذا حال مدينة امس واليوم ونأمل ان لا يكون هذا هو حالنا غدا.

واوضح ان خيار سعد الحريري هو ذاته خيار ​رفيق الحريري​، لا انسحاب من الوطن، واليوم نأخذ فرصة جديدة تستند على الدول المانحة من خلال مؤتمر "سيدر".