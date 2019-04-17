لفت وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد أن تم التصويت في الجلسة العامة اليوم على قانوني رفع ​السرية المصرفية​ ورفع الحصانة الذين لم يقرّا، وقد طرحا لاهمية وعجلة الأمر ل​مكافحة الفساد​، لم أتمكن من معرفة من صوت معنا لذا أتمنى على زملائي النواب اعلان ما كان موقفهم من طرحنا هذا".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل طلب من النواب إعلان موقفهم من قانوني رفع السرية المصرفية والحصانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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