المصري: إيران تدافع عن حقوق الأمة وكرامتها ولا تبيعها كما يفعل الحكام العرب

أكّد نائب رئيس المكتب السياسي في ​حركة أمل​ ​الشيخ حسن المصري​ أنه "لو كان ​الحرس الثوري​ الايراني يعمل حرسًا لحدود ​اسرائيل​ لكانت الحضارة تنبع من كفّيه، ولو كان حرسًا ل​أميركا​ لما كان وجّه أحد له أي كلمة".

وشدّد المصري خلال لقاء تضامني مع حرس ​الثورة الاسلامية​ بدعوة من الاتحاد لعلماء المقاومة و​تجمع العلماء المسلمين​، على أن "الحرس الثوري بحدود الأمة والانسان"، مشيرًا إلى أنه "إرهابي في فم المدرسة الارهابية أميركا. ونحن مع الحرس الثوري إلى الأبد".

ووصف الشيخ المصري أميركا بـ "الفاشلة، إذا كانت تظن أننها تتعامل مع ايران كما تتعامل مع حكام ​الدول العربية​"، مؤكّدًا أن "إيران تدافع عن حقوق الأمة وكرامتها ولا تبيعها كما يفعل الحكام العرب".