النشرة: اصابة شخصين بإطلاق نار في صيدا اثر اشكال لاسباب مادية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن إصابة شخصين اثر ​اشكال فردي​ لاسباب مادية، وفي التفاصيل اقدم المدعو (م.ف) على ​إطلاق النار​ على شخص من آل عقباني فاصابه برجله وأصاب شقيقه بطعنة سكين في ​ساحة النجمة​ في صيدا.

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