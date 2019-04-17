النشرة: توقيف السجناء الفارين من سجن الريحان في منطقة جزين

علمت "​النشرة​" انه "بعد تكثيف الدوريات من قوى امنية و​مخابرات الجيش​ تمكن فرع المعلومات من توقيف ​السجناء​ الفارين من سجن الريحان في منطقة جزين".

وفي التفاصيل، كان السجناء وعددهم 4، قد هربوا ظهر اليوم من السجن وبعد سلسلة من المداهمات تمكن القوى الامنيى من توقيفهم داخل المنطقة.