النشرة: توقيف السجناء الفارين من سجن الريحان في منطقة جزين

علمت "النشرة" انه "بعد تكثيف الدوريات من قوى امنية ومخابرات الجيش تمكن فرع المعلومات من توقيف السجناء الفارين من سجن الريحان في منطقة جزين".
وفي التفاصيل، كان السجناء وعددهم 4، قد هربوا ظهر اليوم من السجن وبعد سلسلة من المداهمات تمكن القوى الامنيى من توقيفهم داخل المنطقة.
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