حزب الشعب الجمهوري التركي يعلن فوزه في انتخابات إسطنبول

أعلن ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ فوزه في انتخابات ​إسطنبول​.

وكان مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم قد أكد أنّ مدينة مثل إسطنبول يبلغ حجمها حجم بعض الدول، لابد لها أن تشهد ​انتخابات​ خالية من الشوائب.

وطالب حزب "العدالة والتنمية" بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

وكان إمام أوغلو قد دعا الهيئة العليا للانتخابات إلى تسليمه وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول.

وأظهرت النتائج الأولية للتصويت الذي جرى في 31 آذار أن حزب الشعب الجمهوري المعارض فاز في ​الانتخابات البلدية​ بفارق طفيف في إسطنبول.