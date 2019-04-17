كوشنر:مقترح ترامب للسلام سيعلن بعد رمضان وهو يتطلب تنازلات من الجانبين

كشف مستشار ​البيت الأبيض​ ​جاريد كوشنر​ أن "مقترح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للسلام سيعلن بعد ​شهر رمضان​ وهو يتطلب تنازلات من الجانبين".

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