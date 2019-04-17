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الهلال الأحمر الإماراتي أرسل طائرة إغاثية إلى إيران لمساعدة المتضررين من السيول

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر ​الإمارات​ي، "أنّها أرسلت بتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ​طائرة​ إغاثة إلى ​طهران​ لمساعدة المتضرّرين من ​السيول​ و​الفيضانات​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الطائرة المسيرة على متنها 95 طنًّا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في ​إيران​".

وكانت قد أعلنت منظمة الهلال الأحمر، في وقت سابق، أنّ "مليوني إيراني تضرّروا من الفيضانات الّتي أدّت إلى مقتل 76 شخصًا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ آذار الماضي، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية".

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