ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "عددًا من الأسر السورية معظم أفرادها من الأطفال والنساء، وصلت إلى مركز نصيب الحدودي قادمة من مخيمات اللجوء في ​الأردن​، حيث قامت الجهات المعنيّة في محافظة درعا بتأمين الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم من حافلات و​شاحنات​ لنقلهم مع أمتعتهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": عودة دفعة جديدة من "المهجرين" من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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