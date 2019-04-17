الخارجية الفرنسية أقرت بمساهمة حفتر الحاسمة بقتال تنظيم "داعش"

أقرت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ بـ"مساهمة قائد ​​الجيش​ الليبي​ المشير ​خليفة حفتر الحاسمة بقتال تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيرةً إلى "اننا قلقون من مساهمة مجموعات إرهابية في معركة ​طرابلس​". وفي الـ4 من شهر نيسان الحالي، أطلق قائد ​الجيش الليبي​ المشير ​خليفة حفتر الذي يقود الجيش في شرق ليبيا طرابلس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس والتي قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقررا الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني ب​النفط​، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

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