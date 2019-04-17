انتقد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ​فلاديمير جيرينوفسكي​ "المواطنين الروس الذين تبرعوا لترميم ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​"، مذكّرا بـ"فظائع الفرنسيين في ​روسيا​ قبل دحرهم وطردهم". ولفت إلى أن "هذا الأمر أثار حزن الفرنسيين، لأن هذه الكاتدرائية، هي الأكثر شهرة لديهم"، متسائلا: "هل نسوا كيف أحرق الفرنسيون ​موسكو​ ونهبوا نصف بلادنا، وقتلوا الآلاف من الناس؟"، مشيراً إلى أنه "توجد في روسيا مجموعة ضخمة جدا من الكنائس التي تعرضت للدمار خلال الثورة والحرب الوطنية العظمى، ويجب ترميمها وإعادة بنائها في المقام الأول".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: تبرعوا لترميم المقدسات الروسية عوضا عن نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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