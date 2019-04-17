وزير خارجية اليمن يدعو إلى استنفاذ كل فرص السلام بعد 4 سنوات من الحرب

شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على "ضرورة استنفاذ كل فرص السلام المتوفرة لحل الأزمة اليمنية لأن الضغط العسكري لم يؤد إلى حل بعد تجربة أربع سنوات من الحرب"، مشيراً إلى "اننا نتعامل مع مليشيات لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها بالقانون الوطني، فبالتالي كل ما يجب أن نعمل معها هو أن نستمر في الضغط وأن نستمر في إرسال الرسائل الهامة لكل مكونات المجتمع اليمني، أننا ينبغي أن نتوحد لهزيمة المشروع الحوثي".
وأعرب عن "أمله أن تكون التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، مبنية على التزامات وتعهدات من طرف الحوثيين"، مشيراً إلى أن "غريفيث في لقائه بالأمس أمام مجلس الأمن قال بإنه توصل إلى اتفاق، وتتذكر في الاجتماع الماضي قال إن الطرف الانقلابي الحوثي لا زال هو لم يوافق على الاتفاق نتمنى أن يكون هذه المرة قد وافق على التعهدات والالتزامات لأنها ستنقلنا إلى الخطوات التالية".
وأوضح أن "هذه المرة الرابعة الذي يقول فيها السيد غريفيث أن هناك تقدما وأنه متفائل هذه المرة، هذه المرة الرابعة التي يتفاءل فيها السيد مارتين غريفيث ونحن نتمنى أن يكون هذا التفاؤل صادقا، وأن تقبل المليشيات الحوثية من الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وأن تقبل الخروج من ما تبقى من مدينة الحديدة لان هذا سوف يصنع خطوة هامة جداً نحو السلام ونحو إنهاء هذه الحرب"، مبيناً "اننا نريد وضع نهاية لهذه الحرب ومن أجل أن نضع نهاية لهذه الحرب على الطرف الانقلابي الخروج والانسحاب ،المبدأ القائم في قرار 2216 لمجلس الأمن هو الأساس لإحلال السلام".
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