المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا صحة لاتهامات المحكمة البحرينية ضد ايران

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ الأحكام التي أصدرتها ​محكمة​ بحرينية ضد 139 من مواطنيها والاتهامات الواردة فيها ضد إيران، مشيراً إلى أن "هذه الاتهامات كالعادة هي مزاعم لا أساس لها من ​الصحة​".

وخلال حديث للصحفيين، أوضح أنه "لا يمكن للحكومة البحرينية أن تغطي على انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان وقمع المحتجين في هذا البلد من خلال انتهاج ​سياسة​ الإسقاط وطرح مزاعم واهية وإصدار أحكام ظالمة وتوجيه الاتهام ضد الدول الأخرى".

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية المسؤولين البحرينيين "بدلا من التخطيط لسيناريوهات أمنية وتوفير أمنهم عبر الاستناد إلى تحالفات فاشلة ودفع تكاليف باهظة للآخرين من أجل شراء ​الأمن​، أن يعملوا على بناء الثقة وإصلاح علاقاتهم مع الشعب وتلبية مطالبه المشروعة والكف عن إصدار أحكام ظالمة ضد المحتجين في هذا البلد".

وكانت السلطات البحرينية قد أصدرت أحكاما بسجن 139 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى ​الحياة​ بتهم تتعلق ب​الإرهاب​، كما أسقطت الجنسية عن 138 منهم.